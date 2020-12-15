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19:15

"Москва сегодня": Собянин оценил итоги реставрации кинотеатра "Художественный"

мэр Москвы Сергей Собянин город видео Анна Белоглазкина

Сергей Собянин осмотрел итоги реставрации кинотеатра "Художественный" на Арбатской площади. Мэр отметил, что возвращение культурного учреждения тесно переплетается с судьбой большого количества людей.

"Спустя 111 лет, сегодня, новое чудесное событие – это восстановление, кропотливая реставрация кинотеатра "Художественный" и возвращение удивительного объекта, что тесно переплетено с судьбой большого количества поколений, миллионов москвичей, которые ждали с нетерпением, когда "Художественный" снова вернется к жизни, и непросто вернется к жизни, а вернется в том великолепии и красоте, в которых он был задуман", – сказал Собянин.

В начале века в Москве кино показывали, где придется, иногда даже сесть было некуда. А с открытием кинотеатра кино предложили зрителям воспринимать как высокое искусство. В 2020 году "Художественный" стал одним из 17 кинотеатров в мире с лучшими лазерными проекторами.

Мэр Москвы отметил, что в этом году из-за эпидемии на месяц пришлось закрыть проекты и реставрационные работы, но как только появилась возможность – среди первых решений было принято вновь открыть работы по реставрации.

Всего с 2011 года в Москве отреставрировали более полторы тысячи объектов культурного наследия. А только за этот год, несмотря на пандемию, новую жизнь вдохнули в 99 памятников архитектуры.

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