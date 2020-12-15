"Москва сегодня": Собянин оценил итоги реставрации кинотеатра "Художественный"

19:15
Сергей Собянин осмотрел итоги реставрации кинотеатра "Художественный" на Арбатской площади. Мэр отметил, что возвращение культурного учреждения тесно переплетается с судьбой большого количества людей.
"Спустя 111 лет, сегодня, новое чудесное событие – это восстановление, кропотливая реставрация кинотеатра "Художественный" и возвращение удивительного объекта, что тесно переплетено с судьбой большого количества поколений, миллионов москвичей, которые ждали с нетерпением, когда "Художественный" снова вернется к жизни, и непросто вернется к жизни, а вернется в том великолепии и красоте, в которых он был задуман", – сказал Собянин.
В начале века в Москве кино показывали, где придется, иногда даже сесть было некуда. А с открытием кинотеатра кино предложили зрителям воспринимать как высокое искусство. В 2020 году "Художественный" стал одним из 17 кинотеатров в мире с лучшими лазерными проекторами.
Мэр Москвы отметил, что в этом году из-за эпидемии на месяц пришлось закрыть проекты и реставрационные работы, но как только появилась возможность – среди первых решений было принято вновь открыть работы по реставрации.
Всего с 2011 года в Москве отреставрировали более полторы тысячи объектов культурного наследия. А только за этот год, несмотря на пандемию, новую жизнь вдохнули в 99 памятников архитектуры.
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