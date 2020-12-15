Собянин поддержал программу закупки новых машин такси и каршеринга

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Сергей Собянин подписал постановление о поддержке программы закупки новых автомобилей такси и каршеринга, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

"Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы получит дополнительные средства на реализацию городской программы поддержки таксомоторных перевозок и услуг каршеринга", – говорится в сообщении.

Уточняется, что программа поддержки таксомоторных предприятий и операторов каршеринга реализуется правительством Москвы с 2012 года в форме субсидий на возмещение части трат на уплату процентов по кредиту и лизингу автомобилей. В 2020 году заявки на такие субсидии принимались городской администрацией в период с 15 по 26 июня, выплаты осуществят в декабре.

"В 2020 году 117 таксомоторных компаний (юрлица – 108, ИП – 9) подали заявки на получение субсидии для приобретения 11 тысяч 123 автомобилей такси на общую сумму субсидий 288 миллионов рублей. По итогам всей программы поддержки таксомоторных компаний 70% автомобилей такси в городе приобретены при прямой финансовой помощи правительства Москвы", – сообщили в мэрии.

Всего в 2012–2019 годах субсидии на сумму 0,9 миллиарда рублей получила 291 таксомоторная компания, было приобретено более 36,5 тысячи машин. Три предприятия каршеринга, в свою очередь, с 2018 года получили субсидии на общую сумму 52,7 миллиона рублей, приобретя 3,7 тысячи автомобилей.

Подчеркивается, что правительство Москвы продолжит оказывать поддержку таким компаниям и в 2021 году, поскольку это важно для развития этих востребованных городских транспортных услуг.

Ранее сообщалось, что новое мобильное приложение MaaS объединит столичный общественный транспорт, велопрокат, такси и каршеринг. Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказывал, что с его помощью москвичи смогут "бесшовно" проложить маршрут по городу с учетом наиболее выгодных тарифов перевозчиков.