В РФ выступили за введение обязательного ПЦР-теста перед поездкой в другой регион

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Для россиян, которые собираются поехать в другой регион, предлагают ввести обязательный ПЦР-тест на коронавирус. Запрос с соответствующей инициативой депутат Госдумы Алексей Кобилев направил министру транспорта Виталию Савельеву и руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой. Об этом сообщает News.ru.

В документе говорится, что люди продолжают путешествовать между регионами страны, несмотря на увеличение количества случаев заболевания коронавирусом.

"С учетом вновь обострившейся ситуации прошу вас дать поручение проанализировать возможность и целесообразность введения обязательного ПЦР-исследования на предмет наличия SARS-CoV-2 для пассажиров, следующих по маршрутам межрегионального транспортного сообщения, не менее чем за два дня до совершаемого переезда в целях стабилизации ситуации в субъектах РФ", – говорится в запросе.

Кобилев отметил, что данная мера позволит лучше отслеживать распространение COVID-19 и предотвращать его завоз в субъекты, в частности, в случае его наличия у бессимптомных носителей.

Ранее сообщалось, что корейские ученые разработали метод высокоскоростной наноПЦР-диагностики коронавируса. Авторы исследования заявили, что с помощью новой технологии можно получить результаты тестов в течение 20 минут за счет использования гибридных наноматериалов. Главный элемент технологии – магнитоплазмонная наночастица (MPN), состоящая из магнитного материала в ядре и золотой оболочки. По словам ученых, на диагностику одного образца крови пациента уходит около 17 минут.

