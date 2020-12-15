Собянин поздравил коллектив московского завода "Рено" с 15-летием работы

13:24
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Сергей Собянин принял участие в торжественной церемонии схода с конвейера 1,5-миллионного автомобиля на столичном заводе "Рено". Юбилейным стал новый Renault Kaptur в сине-серебристом кузове, оснащенный двигателем ТСе 150 и CVT X-Tronic нового поколения, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.
Градоначальник также поздравил завод с 15-летием, отметив, что совместный проект столичных властей и компании Renault развивается год от года.
"Мы заключили соответствующий инвестиционный договор по развитию этой промышленной площадки. Я думаю, что ни компания, ни правительство точно не пожалели об этом проекте", – сказал Собянин.
По словам мэра, 1,5-миллионный автомобиль – это уже не та машина, с которой начинался проект.
"Это совершено другая машина, и хорошо, что вы в прошлом году, в этом году и в следующем году запускаете новые модели. Каждая модель на самом лучшем мировом уровне", – подчеркнул Собянин.
Мэр также отметил, что, несмотря на пандемию, компания продолжает вкладывать инвестиции в развитие. В частности, в этом году введен большой корпус, который расширил возможности завода.
Завод также производит беспилотные решения по доставке, которые уже применяются в московских социальных учреждениях. Кроме того, предприятие является одним из крупных работодателей для инженеров и высококвалифицированных рабочих города.
Ранее Собянин посетил завод по переработке корпусных пластиков "Экопласт" в особой экономической зоне технополиса "Москва". Мэр отметил, что в Москве создан один из лучших в мире заводов, который комплексно перерабатывает бытовую аппаратуру – от разборки до переработки пластика и металла.
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