Собянин осмотрел завод по переработке пластика "Экопласт"

18:33
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин посетил завод по переработке корпусных пластиков "Экопласт" в особой экономической зоне технополиса "Москва".
"В Москве создан один из лучших в мире заводов, который комплексно перерабатывает бытовую аппаратуру, начиная от разборки до переработки пластика и металла. Это совсем другое слово, другой уровень, потому что 90% из того, что выбрасываем, может попасть на вторичную переработку, может быть изготовлено новое для людей оборудование и компоненты", – отметил мэр.
По его словам, предприятие имеет важное значение для экологии.
Учредитель АО "Корпорация "Экополис" Сергей Гордеев, в свою очередь, поблагодарил московские власти за экономическую поддержку. "Сокращение в этом технопарке региональной части налога на прибыль, налога на имущества – благодаря политике города получается такой инновационный завод", – сказал Гордеев.
Завод "Экопласт" перерабатывает смешанный пластик из отходов электронного и электротехнического оборудования. 70% сырья поступает с завода "ЭкоТехПром", принадлежащего корпорации "Экополис", остальные 30% закупаются у других участников рынка.
Мощности предприятия позволяют перерабатывать до 14 тысяч тонн корпусного пластика ежегодно. Это единственное в России предприятие, где внедрена технология разделения микса корпусных пластиков с отделением высоконаполненных пластиков.
Завод оснащен замкнутым циклом водооборота – отработанная вода очищается и вновь подается в производственный цикл. На предприятии установлено специальное оборудование для фильтрации газа. Из побочных продуктов изготавливаются топливные добавки, что делает переработку корпусных пластиков безотходным производством.
В феврале 2019 года "Экопласт" получил статус резидента особой экономической зоны технополиса "Москва". Инвестиции в создание высокотехнологичного производства составили 1,2 миллиарда рублей.
Собянин посетил завод по переработке пластика "Экопласт"
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