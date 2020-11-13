Москва онлайн: как сортировать отходы, чтобы их взяли на переработку

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14 ноября съемочная группа Москвы онлайн примет участие в экологической акции по сортировке отходов. Волонтеры помогут неравнодушным жителям города собрать большие мешки вторсырья, которые потом отправятся на перерабатывающие заводы.

В прямом эфире организаторы акции расскажут о борьбе с мусором в России и сотрудничестве с мусороперерабатывающими заводами.

Смотрите прямую трансляцию 14 ноября в 17:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.