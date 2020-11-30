Объем собранного в Москве вторсырья к концу года может вырасти до 800 тыс тонн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Объем собранного на переработку вторсырья в Москве к концу года может увеличиться до 800 тысяч тонн, рассказал "Российской газете" заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он отметил, что в 2020 году в Москве ввели систему по раздельному сбору мусора, на переработку выделено уже 600 тысяч тонн вторсырья.
"Приятно, что москвичи охотно подключились к этой работе", – подчеркнул Бирюков.
По его словам, горожане уже правильно определяют нужный контейнер. Заммэра напомнил, что в городе оборудовали около 60 тысяч подобных контейнеров, куда можно вынести мусор для раздельного сбора.
Также Бирюков рассказал, что во время пандемии мусора в Москве больше не стало: многие предприятия приостанавливали деятельность.
"С уборкой всех отходов операторы справились", – заключил Бирюков.
Акция по раздельному сбору отходов "РСО: Москва за раздельный сбор" началась 30 ноября. Она организована в девяти округах города. Программа продлится 24 дня.
В Москве началось развитие территории бывших промзон
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: