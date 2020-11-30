Объем собранного в Москве вторсырья к концу года может вырасти до 800 тыс тонн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Объем собранного на переработку вторсырья в Москве к концу года может увеличиться до 800 тысяч тонн, рассказал "Российской газете" заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что в 2020 году в Москве ввели систему по раздельному сбору мусора, на переработку выделено уже 600 тысяч тонн вторсырья.

"Приятно, что москвичи охотно подключились к этой работе", – подчеркнул Бирюков.

По его словам, горожане уже правильно определяют нужный контейнер. Заммэра напомнил, что в городе оборудовали около 60 тысяч подобных контейнеров, куда можно вынести мусор для раздельного сбора.

Также Бирюков рассказал, что во время пандемии мусора в Москве больше не стало: многие предприятия приостанавливали деятельность.

"С уборкой всех отходов операторы справились", – заключил Бирюков.

Акция по раздельному сбору отходов "РСО: Москва за раздельный сбор" началась 30 ноября. Она организована в девяти округах города. Программа продлится 24 дня.