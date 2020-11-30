Москва 24: как привлечь производителей к утилизации отходов

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2 декабря в пресс-центре МИЦ "Известия" обсудят реформу расширенной ответственности производителя за отходы от выпущенных на рынок товаров и упаковки.

Как снизить плату за вывоз мусора для населения до нуля и создать федеральную сеть раздельного сбора отходов? Как перенастроить государственную систему контроля за утилизацией? Каким должна быть ставка экологического сбора для бизнеса?

На эти и другие вопросы ответят:



статс-секретарь экологической палаты России, глава исполнительного комитета Международной экологической палаты, член ученого совета ФГБУ "ВНИИ Экология" Вадим Петров;

исполнительный директор ассоциации "РусПЭК" Любовь Меланевская;

президент ассоциации "СКО Электроника – утилизация" Александр Онищук;

исполнительный директор ассоциации "ЭкоШинСоюз" Сергей Подойников.

Смотрите трансляцию 2 декабря в 14:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.