Акция по раздельному сбору отходов началась в девяти округах столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Акция по раздельному сбору отходов "РСО: Москва за раздельный сбор" началась 30 ноября. Она организована в девяти округах города, заявили Агентству "Москва" представители департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Во время акции, которая продлится 24 дня, по городу будут курсировать специально оборудованные мобильные пункты приема РСО. Остановки для сбора отходов запланированы в местах с высоким трафиком и составят два часа", – отметили в пресс-службе ведомства.

По информации департамента, каждая специализированная машина будет ежедневно делать по три остановки. Планируется, что сданные на переработку отходы москвичи смогут поменять на сертификаты, среди которых возможность посещения эколого-просветительских центров города. Помимо того, участникам предоставят промокоды для покупки электронных книг в онлайн-магазине, а также многоразовые сумки-авоськи.

Жители столицы могут найти маршрут мобильных пунктов на портале Раздельно.Москва. С 1 января этого года в Москве действует программа по раздельному накоплению отходов.

Ранее сообщалось, что свыше 600 тысяч тонн отсортированного мусора собрали с января. Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года.