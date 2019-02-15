Предприятие по изучению искусственной кожи откроют в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Компания "Акрус БиоМед", которая разрабатывает технологии изготовления искусственной кожи для лечения ран и ожогов, стала резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва". Об этом сообщил департамент инвестиционной и промышленной политики.

"Соглашение об осуществлении промышленно-производственной деятельности компании в ОЭЗ "Технополис "Москва" подписано на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Компания проводит исследования, а также разрабатывает технологии изготовления, хранения и применения искусственной кожи для лечения ран, ожогов и порезов. Строительство производства компании "Акрус БиоМед" на территории московской ОЭЗ будет завершено в 2020 году", – передает Агентство "Москва" сообщение пресс-службы департамента.

Сумма соглашения превысила 300 миллионов рублей. Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров заявил, что рост числа компаний-резидентов технополиса является положительной тенденцией.

Генеральный директор "Акрус БиоМед" Игорь Абашин добавил, что специфика деятельности компании заставляет ее работать в близости к медицинским учреждениям, в частности, к московским клиникам, исследовательским и ожоговым центрам.

Ранее стало известно, что на территории особой экономической зоны "Технополис "Москва" будут выращивать синтетические сапфиры.