В технополисе "Москва" будут выращивать синтетические сапфиры

Фото: ТАСС/Егор Алеев

На территории особой экономической зоны "Технополис "Москва" будут выращивать синтетические сапфиры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент инвестиционной и промышленной политики.

Департамент, технополис и ООО "Рокор" подписали соглашение, в соответствии с которым "Рокор" будет реализовать проект "Развитие высокотехнологичного производства изделий из синтетического корунда для различных отраслей промышленности". Площадь земельного участка, отведенного под проект, – 0,59 гектара.

Будут производить из синтетических сапфиров оптические элементы, часовые затворки, пластины для микроэлектроники, заготовки для мобильных телефонов. На производство направят 151 миллион рублей. Также сообщается, что для проекта специально создадут 50 рабочих мест.

В начале февраля сообщалось, что один из резидентов технополиса "Москва" разработал систему защиты музейных экспонатов, в основе которой лежит технология радиочастотной идентификации.