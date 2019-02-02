В технополисе "Москва" разработали эффективную защиту музейных экспонатов

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Один из резидентов технополиса "Москва" разработал систему защиты музейных экспонатов, в основе которой лежит технология радиочастотной идентификации. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

С помощью радиосигналов специалисты смогут автоматически определять местоположение предметов искусства, вести их учет и контролировать к ним доступ.

Тема защиты музейных экспонатов стала актуальна после кражи из Третьяковской галереи картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". 27 января неизвестный мужчина снял картину со стены и забрал с собой. Судя по реакции посетителей выставки, они приняли преступника за музейного работника. Рамку от картины он оставил в музее, а полотно забрал с собой. Позже мужчину задержали и возбудили уголовное дело.