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11:00

В технополисе "Москва" разработали эффективную защиту музейных экспонатов

технологии культура

11:00

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Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Один из резидентов технополиса "Москва" разработал систему защиты музейных экспонатов, в основе которой лежит технология радиочастотной идентификации. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

С помощью радиосигналов специалисты смогут автоматически определять местоположение предметов искусства, вести их учет и контролировать к ним доступ.

Тема защиты музейных экспонатов стала актуальна после кражи из Третьяковской галереи картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". 27 января неизвестный мужчина снял картину со стены и забрал с собой. Судя по реакции посетителей выставки, они приняли преступника за музейного работника. Рамку от картины он оставил в музее, а полотно забрал с собой. Позже мужчину задержали и возбудили уголовное дело.

технологии культура

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