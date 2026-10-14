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14 октября, 21:00

Город

"Торги Москвы": исторические здания

"Торги Москвы": исторические здания

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За 15 лет в столице отреставрировали более 2,5 тысячи объектов культурного наследия. Еще примерно в 500 памятниках архитектуры работы идут прямо сейчас. К делу сохранения исторического наследия столица привлекает и представителей бизнеса, реализуя объекты с помощью городских торгов.

Насколько инвесторам выгодно вкладываться в дома с историей? Какие варианты прямо сейчас предлагает город? Как в столице следят за тем, чтобы в процессе реконструкции объект не утратил своей культурной ценности?

Об этом – в программе "Торги Москвы".

Информацию о новых лотах и процедуре торгов можно узнать на сайте Департамента города Москвы по конкурентной политике.

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