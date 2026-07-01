"Торги Москвы": госзакупки

Портал поставщиков, который изначально был создан для Москвы, давно стал всероссийской платформой для закупок малого объема. Она сейчас объединяет более 60 тысяч заказчиков из 46 российских регионов и свыше 400 тысяч поставщиков со всей страны. Перечень товаров, работ и услуг, предлагаемых предпринимателями, включает свыше 3,5 миллиона уникальных наименований.

Как становятся поставщиками Москвы? Почему с ними так охотно заключают контракты заказчики? Об этом – в программе "Торги Москвы".

Информацию о новых лотах и процедуре торгов можно узнать на сайте Департамента города Москвы по конкурентной политике.