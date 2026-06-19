Эксперт объяснил, почему на АЗС возникает локальный дефицит топлива

Ажиотажный спрос на бензин приводит к локальному дефициту топлива, поскольку АЗС физически не успевает вовремя пополнять запасы. Об этом рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

По его словам, каждая АЗС рассчитана на определенный поток клиентов – например, около тысячи автомобилей в сутки. Когда из-за ажиотажа за полдня на станцию приезжает вдвое больше водителей, топливо может быстро заканчиваться. Это, в свою очередь, усиливает нагрузку на поставки.

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