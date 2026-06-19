19 июня, 15:15Экономика
Глава ЦБ заявила, что инфляционные ожидания в РФ остаются на повышенном уровне
Инфляционные ожидания в России остаются на повышенном уровне. Об этом заявила глава ЦБ России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
По ее словам, на динамику инфляции в июне может повлиять произошедший рост цен на топливо. При этом экономическая динамика в России в первом полугодии соответствует умеренному росту выпуска товаров и услуг.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.