Глава ЦБ заявила, что инфляционные ожидания в РФ остаются на повышенном уровне

Инфляционные ожидания в России остаются на повышенном уровне. Об этом заявила глава ЦБ России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

По ее словам, на динамику инфляции в июне может повлиять произошедший рост цен на топливо. При этом экономическая динамика в России в первом полугодии соответствует умеренному росту выпуска товаров и услуг.

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