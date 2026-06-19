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19 июня, 15:15

Экономика

Глава ЦБ заявила, что инфляционные ожидания в РФ остаются на повышенном уровне

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Инфляционные ожидания в России остаются на повышенном уровне. Об этом заявила глава ЦБ России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

По ее словам, на динамику инфляции в июне может повлиять произошедший рост цен на топливо. При этом экономическая динамика в России в первом полугодии соответствует умеренному росту выпуска товаров и услуг.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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