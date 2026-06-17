Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 июня, 08:30

Экономика

Цена золота снизилась почти на 30% за одну ночь

Цена золота снизилась почти на 30% за одну ночь

Новости мира: США не будут возмещать Ирану убытки от военных ударов

В России хотят запретить сувенирные деньги

Эксперты назвали главную ошибку москвичей с ипотекой

"Московский патруль": Гознак обновил 5-тысячную купюру

"Московский патруль": ГД поддержала предложение ЦБ в борьбе с банкнотами "банка приколов"

Продажи черешни снизились почти на 10% в Москве

"Деньги 24": цены на золото упали на 25% с конца января

"Деньги 24": производство мороженого сократилось в России

"Деньги 24": инвесторы сокращают вложения в золото четвертую неделю подряд

За одну ночь с 10 на 11 июня цена золота снизилась почти на 30%. Россияне, которые относительно недавно вложились в драгоценный металл, теперь подсчитывают убытки. В прошлом году граждане купили рекордные 50 тонн золота.

Экономический обозреватель Евгений Беляков отметил, что золото является биржевым товаром, и котировки могут как расти, так и падать. В истории уже были случаи, когда золото дешевело в течение нескольких лет, и инвесторы выходили в безубыток только через 10 лет после покупки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикавидеоЕгор БедуляПолина БрабецЕвгений Беляков

Как подорожание техники Apple отразится на российском рынке?

Тим Кук сообщил, что компания вынуждена пойти на повышение цен

Эксперты уверены: сильное увеличение стоимости повлечет за собой резкое падение спроса

Читать
закрыть

Почему москвичи стали тренироваться в фитнес-капсулах?

Пользователям доступна опция персонального тренера, который подключается к занятию удаленно

Некоторым комфортнее заниматься в одиночестве, включая собственную музыку

Читать
закрыть

Почему зумеры разочаровались в соцсетях?

Специалисты объясняют это большим количеством рекламы и потерей изначальной сути

На этом фоне взлетела популярность виртуальных ролевых игр

Читать
закрыть

Какие спортивные мероприятия посетить в Москве?

20 июня в Москве пройдет ежегодный "Ночной забег"

21 июня в музее-заповеднике "Царицыно" пройдет празднование Международного дня йоги

Читать
закрыть

Почему зумеры массово увлеклись шахматами?

Для некоторых игра может выступить в роли дейтинга

Читать
закрыть

Как изменилась роль старшего поколения в воспитании детей?

Роза Сябитова уверена: старшее поколение больше не обязано заниматься внуками

Читать
закрыть

Как миллениалы борются с кризисом среднего возраста?

Одни осваивают роликовые коньки и бег, другие занимаются ретро-автомобилями и танцами на пилоне

Читать
закрыть

В каких случаях квас опасен для здоровья?

Лучше отказаться от напитка при гастрите, сахарном диабете, повышенном артериальном давлении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика