Цена золота снизилась почти на 30% за одну ночь

За одну ночь с 10 на 11 июня цена золота снизилась почти на 30%. Россияне, которые относительно недавно вложились в драгоценный металл, теперь подсчитывают убытки. В прошлом году граждане купили рекордные 50 тонн золота.

Экономический обозреватель Евгений Беляков отметил, что золото является биржевым товаром, и котировки могут как расти, так и падать. В истории уже были случаи, когда золото дешевело в течение нескольких лет, и инвесторы выходили в безубыток только через 10 лет после покупки.

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