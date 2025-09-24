Форма поиска по сайту

"Торги Москвы": подготовка кадров в системе торгов и закупок

В сентябре прошел двухдневный кейс-чемпионат по развитию системы столичных закупок и торгов. Студенты Высшей школы экономики приняли участие в разработке инновационных решений для оптимизации контрактной системы и процедуры открытых аукционов столицы.

Что проходили учащиеся? Какие еще есть образовательные проекты по подготовке кадров для развития сферы конкуренции? Об этом – в программе "Торги Москвы".

Информацию о новых лотах и процедуре торгов можно узнать на сайте Департамента Москвы по конкурентной политике

Программа: Торги Москвы
