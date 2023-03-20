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Новости

20 марта, 15:50

Экономика

"Торги Москвы": чем привлекательны небольшие коммерческие помещения

"Торги Москвы": чем привлекательны небольшие коммерческие помещения

Противопаводковые барьеры установили на двух набережных в центре Москвы

Дорожные службы Москвы начали готовиться к весеннему ремонту дорожного покрытия

Новости часа: Песков сообщил расписание встречи Путина и Си Цзиньпина на 21 марта

Москвичи прислали кадры с кортежем Си Цзиньпина на проспекте Мира

Новости часа: Си Цзиньпин рассказал, почему выбрал РФ первой страной для своего визита

Капитальный ремонт начался в театре Олега Табакова в Москве

Дептранс предупредил о затруднениях движения в центре города в течение 21 марта

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 130 километров

ЦОДД рассказал о планах по улучшению дорожной инфраструктуры в Москве

Коммерческие помещения площадью до 50 квадратных метров пользуются большой популярностью на городских торгах. Интерес инвесторов понятен: стоимость таких объектов ниже, а содержать их проще и дешевле. Да и возможности для использования практически безграничны.

Какие лоты предлагает город на торгах? Под какие виды бизнеса можно приспособить небольшие помещения? Об этом - в программе "Торги Москвы".

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Программа: Торги Москвы
городэкономикавидеоКонстантин Цыганков
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