20 марта, 15:50Экономика
"Торги Москвы": чем привлекательны небольшие коммерческие помещения
Коммерческие помещения площадью до 50 квадратных метров пользуются большой популярностью на городских торгах. Интерес инвесторов понятен: стоимость таких объектов ниже, а содержать их проще и дешевле. Да и возможности для использования практически безграничны.
Какие лоты предлагает город на торгах? Под какие виды бизнеса можно приспособить небольшие помещения? Об этом - в программе "Торги Москвы".
Программа: Торги Москвы