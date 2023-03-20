"Торги Москвы": чем привлекательны небольшие коммерческие помещения

Коммерческие помещения площадью до 50 квадратных метров пользуются большой популярностью на городских торгах. Интерес инвесторов понятен: стоимость таких объектов ниже, а содержать их проще и дешевле. Да и возможности для использования практически безграничны.

Какие лоты предлагает город на торгах? Под какие виды бизнеса можно приспособить небольшие помещения? Об этом - в программе "Торги Москвы".