"Торги Москвы": город выставил на аукцион десятки помещений в центре столицы

Москва выставила на аукцион десятки помещений в центре столицы – такие лоты всегда очень востребованы.



Чтобы стать владельцем помещения в центре, не нужно выходить из дома или офиса. Ведь на том же инвестпортале можно осмотреть объект в режиме 3D-тура.

Помещения и здания в центре всегда пользовались особенным спросом у инвесторов, этот тренд остается неизменным.

А насколько выгодно сейчас вкладываться в недвижимость внутри Садового кольца? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.