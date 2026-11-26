В соцсетях москвичи шутят про дуркинг: у людей накопилось столько переживаний и усталости, что они уже готовы на неделю лечь в клинику, как съездить в отпуск. Многие сами ставят себе модные диагнозы – биполярное расстройство или СДВГ.

При этом психиатрическая и психологическая помощь – сложная сфера, в которой заняты в столице сотни специалистов. Как она устроена и как реально помогают людям восстановить равновесие в жизни?

Подробнее – в программе "Специальный репортаж".