В России треть молодых людей готовы выбрать для подработки любимое кафе или магазин, даже если зарплата там будет ниже. Среди респондентов такой вариант предпочли 13% опрошенных.

Главным дополнительным преимуществом работы в знакомом заведении 20% респондентов назвали возможные бонусы. Речь идет о скидках, бесплатном питании или продукции компании. Еще 24% опрошенных привлекает привычная обстановка.

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