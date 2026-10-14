"Спецреп": фейковые курсы

Больше трети покупателей различных курсов недовольны качеством и хотели бы вернуть деньги. Москвичи покупают курсы по разным направлениям: от IT-сферы и бизнес-советов до лекций по архитектуре, истории и искусству.

Как понять, что продают полезную и правдивую информацию? Можно ли вернуть деньги при обнаружении фейков? Заменят ли курсы высшее образование? И нужны ли они в век искусственного интеллекта?

Подробнее – в программе "Специальный репортаж".