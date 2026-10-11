Вирусолог развеяла миф о заболевании гриппом после вакцинации

Вакцина от гриппа не может вызвать заболевание, поскольку не содержит вируса, способного размножаться в организме. Об этом рассказала профессор, заведующая кафедрой вирусологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Ольга Карпова.

По ее словам, после прививки возможно небольшое недомогание – так организм реагирует на антигены и вырабатывает антитела. При этом отсутствие температуры и других заметных реакций не означает, что вакцина не сработала.

Профессор кафедры иммунологии РУДН Елена Левкова отметила, что в отдельных случаях прививку можно сделать даже при легком насморке, если нет температуры и других выраженных симптомов. При более тяжелом состоянии вакцинацию лучше отложить.

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