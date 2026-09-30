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30 сентября, 15:50

Общество

"Спецреп": нормисы

"Спецреп": нормисы

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Большинство москвичей, если верить столичным неформалам, можно назвать нормисами. В это понятие попадают обычные пищевые привычки, квартира в ипотеке и автомобиль в кредит, покупки на маркетплейсах, популярные телешоу и музыка.

Почему слово "нормис" стало звучать как оскорбление? Кто не стесняется этого определения и почему именно на таких людей во многом держится городская экономика? И как живут сами неформалы?

Об этом – в программе "Специальный репортаж".

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