"Спецреп": нормисы

Большинство москвичей, если верить столичным неформалам, можно назвать нормисами. В это понятие попадают обычные пищевые привычки, квартира в ипотеке и автомобиль в кредит, покупки на маркетплейсах, популярные телешоу и музыка.

Почему слово "нормис" стало звучать как оскорбление? Кто не стесняется этого определения и почему именно на таких людей во многом держится городская экономика? И как живут сами неформалы?

Об этом – в программе "Специальный репортаж".