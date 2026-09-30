Финал чемпионата "Абилимпикс-2026" стартует в Москве 5 октября

Финал 12-го Московского чемпионата "Абилимпикс-2026" стартует в Москве 5 октября. Конкурс профессионального мастерства объединит тысячи участников с особенностями здоровья и ведущих работодателей города.

Соревнования пройдут на 21 городской площадке. Впервые одной из них станет центр практического обучения "Профессии будущего" в Печатниках. Участники будут соревноваться по 65 профессиональным компетенциям, среди которых 12 новых направлений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.