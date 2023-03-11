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Общество

"Специальный репортаж": опухоль мозга

"Специальный репортаж": опухоль мозга

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Гипноз и диета из живых жуков. Так некоторые люди, называющие себя целителями, предлагают вылечить рак. Казалось бы, даже обсуждать эффективность таких абсурдных методов нет смысла, однако порой отчаявшиеся пациенты, готовы поверить во что угодно, лишь бы получить надежду на спасение.

Специальный корреспондент Женя Лебедева, которая только по легенде лечит онкологию, решила навестить такого доктора, и тот предложил ей поесть золы и выпить плазменной воды. Женя, несмотря на настоятельные требования редактора, пить такой коктейль отказалась, отнесла его в лабораторию и выяснила, чем ей предлагали победить рак.

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