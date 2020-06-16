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16 июня 2020, 22:00

Общество

"Специальный репортаж": "запертые на улице"

"Специальный репортаж": "запертые на улице"

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Больше двух месяцев в Москве действовал режим самоизоляции. Горожане должны были оставаться в своих квартирах. Но что делали те, у кого дома нет.

Тысячи бродяг ежедневно нарушали введенные правила. Коронавирус не только создал им дополнительные проблемы с полицией, но и оставил почти без денег, ведь просить милостыню было не у кого, улицы Москвы опустели.

Специальный корреспондент Александра Чальцева провела с бездомными несколько дней и выяснила, носят ли они маски и как пытаются защититься от коронавируса. Подробнее – в программе "Специальный репортаж".

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Сюжет: Коронавирус
Программа: Специальный репортаж
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