"Специальный репортаж": "запертые на улице"

Больше двух месяцев в Москве действовал режим самоизоляции. Горожане должны были оставаться в своих квартирах. Но что делали те, у кого дома нет.

Тысячи бродяг ежедневно нарушали введенные правила. Коронавирус не только создал им дополнительные проблемы с полицией, но и оставил почти без денег, ведь просить милостыню было не у кого, улицы Москвы опустели.

Специальный корреспондент Александра Чальцева провела с бездомными несколько дней и выяснила, носят ли они маски и как пытаются защититься от коронавируса. Подробнее – в программе "Специальный репортаж".