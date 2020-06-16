Вирусолог назвал новый коронавирус на рынке в Пекине более заразным

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Новый коронавирус, который выявили на оптовом рынке "Синьфади" в Пекине, вероятно, более заразный, чем тот, что был обнаружен на рынке морепродуктов в Ухане.

Как заявил профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю, инфективность вируса может усиливаться в процессе эволюции.

В интервью газете Huanqiu Shibao он напомнил, что количество зарегистрированных случаев в Пекине уже близко к числу выявленных заражений в результате вспышки в Ухане.

При этом сейчас технические возможности намного лучше и количество проведенных тестов намного больше, однако "полученные результаты все равно стали неожиданностью".

Пекинский рынок закрыли 13 июня после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.

В районе китайской столицы Фэнтай ввели режим военного времени. В городе 14 июня протестировали на коронавирус 76 499 человек, инфекцию выявили у 59.

В общей сложности в настоящий момент в больницах города находятся 79 человек с COVID-19, один из них в критическом состоянии, двое – в тяжелом, сообщает RT.