Вирусолог назвал новый коронавирус на рынке в Пекине более заразным

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Фото: TASS/AP/Andy Wong
Новый коронавирус, который выявили на оптовом рынке "Синьфади" в Пекине, вероятно, более заразный, чем тот, что был обнаружен на рынке морепродуктов в Ухане.
Как заявил профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю, инфективность вируса может усиливаться в процессе эволюции.
В интервью газете Huanqiu Shibao он напомнил, что количество зарегистрированных случаев в Пекине уже близко к числу выявленных заражений в результате вспышки в Ухане.
При этом сейчас технические возможности намного лучше и количество проведенных тестов намного больше, однако "полученные результаты все равно стали неожиданностью".
Пекинский рынок закрыли 13 июня после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.
В районе китайской столицы Фэнтай ввели режим военного времени. В городе 14 июня протестировали на коронавирус 76 499 человек, инфекцию выявили у 59.
В общей сложности в настоящий момент в больницах города находятся 79 человек с COVID-19, один из них в критическом состоянии, двое – в тяжелом, сообщает RT.
Почему в Пекине изъяли из продажи лосось
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