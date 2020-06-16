После каждого гостя – дезинфекция меню и солонок: как теперь работают летние веранды

В Москве 16 июня открываются летние веранды городских кафе. Можно будет вновь наслаждаться вкусными блюдами и прохладительными напитками, любуясь на столичные пейзажи. Рассказываем, как в новых условиях будут работать летние веранды и можно ли снимать маски во время приема пищи.

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Новый этап снятия ограничений

О новом этапе снятия ограничений в Москве объявил Сергей Собянин на своем персональном сайте. Помимо летних веранд, с 16 июня возобновляют свою работу библиотеки, риелторские службы, места проката, стоматологические клиники, консалтинговые агентства и другие учреждения.





Сергей Собянин мэр Москвы Сегодня – по прошествии недели – мы фиксируем продолжающееся снижение заболеваемости, ее всех основных параметров! И это, честно говоря, просто здорово! Это значит, что риск был действительно оправданным. И мы можем переходить к следующему этапу снятия ограничений, запланированному на 16 июня.

С открытием кафе даже на летних верандах будут соблюдаться требования по безопасности, которые рекомендовал Роспотребнадзор. Столики расставят на расстояние 1,5 метра друг от друга, сотрудники заведений будут работать в масках и перчатках и более тщательно дезинфицировать поверхности.

Фото: портаи мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Есть можно без маски

На прошедших выходных в столице вовсю шел монтаж летних веранд, а также подготовка к принятию гостей после длительного перерыва. PR-менеджер сети ресторанов "Торро Гриль" и "Бостон" Михаил Радимов сообщил Москве 24 о том, что их заведения откроются не сразу. 16 июня заработает летняя веранда "Торро Гриль" на Лесной улице. Остальные рестораны сети будут открыты с 23 июня.

Чтобы обеспечить безопасное расстояние между столиками, пришлось по согласованию с бизнес-центром, в котором располагается ресторан, немного расширить летнюю веранду. Благодаря этому количество гостей, которое готов принять ресторан, практически не уменьшилось. В новых условиях весь персонал будет работать в масках, а для посетителей установили станции для дезинфекции рук.

Представители ресторанов полагают, что гости будут заходить в масках, но во время еды их снимут.





Михаил Радимов PR-менеджер сети ресторанов "Торро Гриль" и "Бостон" Во время нахождения в ресторане гость может снять маску или остаться в ней, если он этого хочет в целях своей безопасности. У нас соблюдено расстояние между столами в 1,5 метра, поэтому никакой опасности для гостей нет.

Дезинфекция в ресторане после каждого гостя и перед приходом новых была всегда, но сейчас средство поменяли на более концентрированное (более 60% содержания спирта), чтобы убивать все микробы.

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Электронное меню и полная дезинфекция

Об усиленной дезинфекции в заведениях рассказала Москве 24 и директор по коммуникациям сети московских ресторанов "Кофемания" Екатерина Архипова. Все сотрудники ресторанов будут обслуживать посетителей в масках и перчатках, и менять средства защиты каждые три часа. По просьбе гостя ему будет выдана одноразовая маска, а заказ можно будет сделать посредством электронного меню.





Екатерина Архипова директор по коммуникациям сети московских ресторанов "Кофемания" Можно будет с помощью смартфона, считав QR-код, перейти в электронное меню. Тем, кто предпочитает классику, будем отдавать ламинированное меню, после каждого гостя будем дезинфицировать и меню, и папку счета, терминалы оплаты, солонки, перечницы – все, чем пользуются люди.

В кофейнях "Шоколадница" тоже придумали бесконтактный способ заказа – одноразовое меню. Каждому гостю будут выдавать новый отдельный экземпляр меню, который будет утилизироваться после использования.

С небольшими животными в "Кофеманию" по-прежнему можно будет приходить. "С большими – нет, а с небольшими, мне кажется, проблем не должно возникнуть. В принципе, животные не являются переносчиками", – сообщила Архипова.

В целом представители столичных заведений склоняются к тому, что с учетом безопасного расстояния люди будут сидеть за столиками без масок. "Сложно есть в маске, если только в ней сделать дырочку, но это как-то будет странно", – шутит Екатерина Архипова.

По ее словам, всем уже хочется вернуться к нормальной жизни, поэтому перед открытием летних веранд люди испытывают легкую эйфорию. Пока рано прогнозировать, когда поток посетителей станет таким, как был до пандемии, но и игнорировать меры безопасности невозможно. Сейчас важнее сохранить здоровье и гостям, и сотрудникам заведений.

