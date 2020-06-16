После каждого гостя – дезинфекция меню и солонок: как теперь работают летние веранды

В Москве 16 июня открываются летние веранды городских кафе. Можно будет вновь наслаждаться вкусными блюдами и прохладительными напитками, любуясь на столичные пейзажи. Рассказываем, как в новых условиях будут работать летние веранды и можно ли снимать маски во время приема пищи.
Новый этап снятия ограничений
О новом этапе снятия ограничений в Москве объявил Сергей Собянин на своем персональном сайте. Помимо летних веранд, с 16 июня возобновляют свою работу библиотеки, риелторские службы, места проката, стоматологические клиники, консалтинговые агентства и другие учреждения.
С открытием кафе даже на летних верандах будут соблюдаться требования по безопасности, которые рекомендовал Роспотребнадзор. Столики расставят на расстояние 1,5 метра друг от друга, сотрудники заведений будут работать в масках и перчатках и более тщательно дезинфицировать поверхности.
Есть можно без маски
На прошедших выходных в столице вовсю шел монтаж летних веранд, а также подготовка к принятию гостей после длительного перерыва. PR-менеджер сети ресторанов "Торро Гриль" и "Бостон" Михаил Радимов сообщил Москве 24 о том, что их заведения откроются не сразу. 16 июня заработает летняя веранда "Торро Гриль" на Лесной улице. Остальные рестораны сети будут открыты с 23 июня.
Чтобы обеспечить безопасное расстояние между столиками, пришлось по согласованию с бизнес-центром, в котором располагается ресторан, немного расширить летнюю веранду. Благодаря этому количество гостей, которое готов принять ресторан, практически не уменьшилось. В новых условиях весь персонал будет работать в масках, а для посетителей установили станции для дезинфекции рук.
Представители ресторанов полагают, что гости будут заходить в масках, но во время еды их снимут.
Дезинфекция в ресторане после каждого гостя и перед приходом новых была всегда, но сейчас средство поменяли на более концентрированное (более 60% содержания спирта), чтобы убивать все микробы.
Электронное меню и полная дезинфекция
Об усиленной дезинфекции в заведениях рассказала Москве 24 и директор по коммуникациям сети московских ресторанов "Кофемания" Екатерина Архипова. Все сотрудники ресторанов будут обслуживать посетителей в масках и перчатках, и менять средства защиты каждые три часа. По просьбе гостя ему будет выдана одноразовая маска, а заказ можно будет сделать посредством электронного меню.
В кофейнях "Шоколадница" тоже придумали бесконтактный способ заказа – одноразовое меню. Каждому гостю будут выдавать новый отдельный экземпляр меню, который будет утилизироваться после использования.
С небольшими животными в "Кофеманию" по-прежнему можно будет приходить. "С большими – нет, а с небольшими, мне кажется, проблем не должно возникнуть. В принципе, животные не являются переносчиками", – сообщила Архипова.
В целом представители столичных заведений склоняются к тому, что с учетом безопасного расстояния люди будут сидеть за столиками без масок. "Сложно есть в маске, если только в ней сделать дырочку, но это как-то будет странно", – шутит Екатерина Архипова.
По ее словам, всем уже хочется вернуться к нормальной жизни, поэтому перед открытием летних веранд люди испытывают легкую эйфорию. Пока рано прогнозировать, когда поток посетителей станет таким, как был до пандемии, но и игнорировать меры безопасности невозможно. Сейчас важнее сохранить здоровье и гостям, и сотрудникам заведений.
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