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14 ноября, 17:00

Туризм

"Москва и окрестности": Суздаль

"Москва и окрестности": Суздаль

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В новом выпуске программы "Москва и окрестности" Яна Добриденко отправилась в Суздаль, чтобы протестировать идеальный маршрут для мощной осенней перезагрузки.

Ведущая докажет, что этот древний город-музей умеет удивлять по-настоящему. Зрители узнают, где примерить роскошный боярский наряд из закромов "Мосфильма", как выплеснуть рабочий стресс в древнерусском тире, и зачем местные банщики заворачивают туристов в настоящее тесто в пряничном домике.

Ведущая заглянет в купеческий подвал, чтобы услышать, как нейросети заставляют звучать старинную архитектуру, поднимется на колокольню ради эксклюзивного музыкального мастер-класса и проверит, каков на вкус жареный пирожок с огурцом и бычий хвост с царской кашей.

Подробнее – в программе "Москва и окрестности".

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