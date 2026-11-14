"Москва и окрестности": Суздаль

В новом выпуске программы "Москва и окрестности" Яна Добриденко отправилась в Суздаль, чтобы протестировать идеальный маршрут для мощной осенней перезагрузки.

Ведущая докажет, что этот древний город-музей умеет удивлять по-настоящему. Зрители узнают, где примерить роскошный боярский наряд из закромов "Мосфильма", как выплеснуть рабочий стресс в древнерусском тире, и зачем местные банщики заворачивают туристов в настоящее тесто в пряничном домике.

Ведущая заглянет в купеческий подвал, чтобы услышать, как нейросети заставляют звучать старинную архитектуру, поднимется на колокольню ради эксклюзивного музыкального мастер-класса и проверит, каков на вкус жареный пирожок с огурцом и бычий хвост с царской кашей.

Подробнее – в программе "Москва и окрестности".