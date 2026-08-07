"Москва. Итоги недели с Дмитрием Щугоревым": День строителя отметят в столице

День строителя отметят в столице 9 августа. Зрители телеканала Москва 24 смогут узнать больше о тех, кто строит городские здания. Таланты многих из них не ограничиваются строительной площадкой.

Кроме того, зрители узнают секреты долголетия, один из которых – активный образ жизни, в том числе танцы. Сейчас столичная молодежь активно проводит свою летнюю танцевальную смену в лагере на площадке "Москино".

Разбираем главные события, смыслы и разговоры в программе "Москва. Итоги недели с Дмитрием Щугоревым".

