Движение в Москве ограничат 8 и 9 августа из-за триатлона

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07 августа, 23:00

Город

"Москва. Итоги недели с Дмитрием Щугоревым": День строителя отметят в столице

"Москва. Итоги недели с Дмитрием Щугоревым": День строителя отметят в столице

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День строителя отметят в столице 9 августа. Зрители телеканала Москва 24 смогут узнать больше о тех, кто строит городские здания. Таланты многих из них не ограничиваются строительной площадкой.

Кроме того, зрители узнают секреты долголетия, один из которых – активный образ жизни, в том числе танцы. Сейчас столичная молодежь активно проводит свою летнюю танцевальную смену в лагере на площадке "Москино".

Разбираем главные события, смыслы и разговоры в программе "Москва. Итоги недели с Дмитрием Щугоревым".

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Программа: Москва. Итоги недели с Дмитрием Щугоревым
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