21 октября, 07:30Общество
"Утро": 12 градусов ожидается в Москве 21 октября
В Москве 21 октября ожидается до 12 градусов, к вечеру температура воздуха опустится до 2 градусов. Прогнозируется малооблачная погода.
Ветер будет дуть со скоростью 3–10 метров в секунду, а атмосферное давление зафиксируется на уровне 760 миллиметров ртутного столба.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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