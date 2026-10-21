"Утро": 12 градусов ожидается в Москве 21 октября

В Москве 21 октября ожидается до 12 градусов, к вечеру температура воздуха опустится до 2 градусов. Прогнозируется малооблачная погода.

Ветер будет дуть со скоростью 3–10 метров в секунду, а атмосферное давление зафиксируется на уровне 760 миллиметров ртутного столба.

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