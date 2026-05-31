Апитуризм набирает популярность среди москвичей

У москвичей набирает популярность апитуризм. Жители города все чаще приезжают на пасеки, чтобы познакомиться с работой пчеловодов, узнать о производстве меда и посетить дегустации. Стоимость таких экскурсий составляет от 500 до 1 000 рублей.

По словам специалистов, интерес к апитуризму связан с ростом популярности агротуризма. Горожане стремятся больше времени проводить на природе и знакомиться с сельскими профессиями. На экскурсиях посетители могут наблюдать за жизнью пчел, посещать лекции и примерять на себя роль пчеловода.

