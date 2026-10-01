01 октября, 10:30Общество
"Утро": москвичам рассказали о погоде 1 октября
Переменная облачность ожидается в Москве 1 октября. Днем воздух прогреется до 14 градусов, вечером температура опустится до 9 градусов.
Ветер будет дуть со скоростью 4–12 метров в секунду. Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба, а влажность – 47%.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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