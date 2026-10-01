"Утро": москвичам рассказали о погоде 1 октября

Переменная облачность ожидается в Москве 1 октября. Днем воздух прогреется до 14 градусов, вечером температура опустится до 9 градусов.

Ветер будет дуть со скоростью 4–12 метров в секунду. Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба, а влажность – 47%.

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