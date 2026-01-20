Форма поиска по сайту

20 января, 09:30

Транспорт

Пробки на дорогах Москвы достигли 4 баллов 20 января

Пробки на дорогах Москвы достигли 4 баллов 20 января

Новости мира: ДТП с участием более 100 автомобилей произошло на трассе на севере США

Российские авиакомпании пополнят парк самолетами, находившимися на хранении

В РФ могут ужесточить наказание за использование ксеноновых фар и мигающих стоп-сигналов

"Новости дня": размер ручной клади в российских самолетах предложили сделать единым

Автосоюз предложил ужесточить наказание за ксеноновые фары

"Московский патруль": водителей с ксеноновыми фарами предложили лишать прав

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 19 января

Поезда задерживаются на МЦД-2 в сторону Нахабина

Городские камеры показали дорожную ситуацию на Торговой улице в Москве

По данным ЦОДД, общая интенсивность движения на дорогах составляет 4 балла. На данный момент наиболее плотный трафик наблюдается на Ленинградском, Дмитровском и Ярославском шоссе в сторону центра.

Днем локальные затруднения ожидаются на Волоколамском шоссе в сторону центра, на внешней стороне МКАД в районе Ленинградского шоссе, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

В вечерний разъезд будут пробки на радиальных трассах по направлению в область. Осложнить движение могут дорожные работы на шоссе Энтузиастов в районе метро "Авиамоторная", а также погодные условия и аварии на магистралях при выезде из города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

