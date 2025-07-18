Улицы в центре Москвы перекроют из-за фестиваля бега 19 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 июля, 09:15

Общество

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 43% 18 июля

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 43% 18 июля

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 746 мм ртутного столба 18 июля

Диетологи заявили, что зефир помогает накачать мышцы

Зумеры массово начали уходить на микропенсию

Домашних питомцев обсудят в программе "Миллион вопросов"

Российские компании стали чаще обращаться к услугам карьерного коуча

Обучение детей китайскому языку стало популярно в Москве

303 ребенка родились в Москве 17 июля

Вторая волна сбора грибов начнется в Подмосковье не раньше сентября

"Утро": 26 градусов ожидается в Москве днем 18 июля

Влажность воздуха в Москве составит 43% в пятницу, 18 июля. Температура днем зафиксируется на отметке 26 градусов, а вечером опустится до 18 градусов.

В столице прогнозируется малооблачная погода. Ветер будет дуть со скоростью 5 метров в секунду, а атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Утро
обществопогодагородвидеоЕвгения МирошкинаЮлия Розова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика