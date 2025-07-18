"Утро": влажность воздуха в Москве составит 43% 18 июля

Влажность воздуха в Москве составит 43% в пятницу, 18 июля. Температура днем зафиксируется на отметке 26 градусов, а вечером опустится до 18 градусов.

В столице прогнозируется малооблачная погода. Ветер будет дуть со скоростью 5 метров в секунду, а атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

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