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"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 5 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 5 баллов

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Загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 5 баллов. В течение утра, 6 марта, на Новорязанском шоссе было сложно проехать в сторону столицы. Например, семь аварий произошло за 25 километров до МКАД. Каждое из ДТП было на расстоянии 100–300 метров друг от друга.

Водителям придется снизить скорость на улице Сущевский Вал. На внешней стороне ТТК затруднено движение от проспекта Мира до улицы Нижняя Масловка. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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