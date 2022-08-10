"Утро": столичный трафик составил 1 балл

Столичный трафик составил 1 балл. На внешней стороне Третьего транспортного кольца водителям придется притормозить на Нижегородской эстакаде, затруднено движение до пересечения с шоссе Энтузиастов. Причина –проведение дорожных работ по замене асфальта. Работы ведутся в среднем ряду. Скорость движения там – не выше 15 километров в час.

На внутренней стороне МКАД авария в левом ряду усложнила движение на участке от Рязанского проспекта до Торгового центра Садовод. Длина затора – пять километров. Преодоление этого участка займет 20 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.