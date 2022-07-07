"Утро": средняя влажность воздуха ожидается в столичном регионе

В четверг, 7 июля, относительная влажность воздуха в столице составит порядка 35%. Атмосферное давление в регионе установится на отметке 746 миллиметров ртутного столба.

Днем в Москве ожидается 30 градусов тепла. Вечером температура составит 25 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.