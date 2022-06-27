"Утро": ЦОДД оценил загруженность дорог в 3 балла

Главный специалист ЦОДД Алексей Немченко оценил столичный трафик в 3 балла. Общая длина заторов – 118 километров.

Начинается затор на проспекте Андропова в сторону центра. Напротив дома № 6 столкновение автобуса и легкового автомобиля снижает скорость потока. Ожидается прибытие сотрудников ГИБДД.

Также формируется затор в сторону центра на Каширском шоссе. В районе метро "Домодедовская" два автомобиля заняли средний ряд. Движение уже затруднено на один километр. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.