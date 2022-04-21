"Утро": трафик на дорогах столицы в утреннее время составил 6 баллов

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценил утренний трафик в Москве в 6 баллов. Общая протяженность заторов – 284 километра.

Практически без движения находится внутренняя сторона на востоке МКАД. Плотный затор образовался от шоссе Энтузиастов до Волгоградского проспекта. Все произошло из-за аварии двух легковых автомобилей после пресечения съезда с Волгоградского проспекта на МКАД.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.