"Утро": метеоролог рассказала о скорости ветра в столице 21 апреля

21 апреля в столичном регионе ожидается облачная погода и дождь. Максимальная температура воздуха в Москве составит +8 градусов.

Ветер будет дуть с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – 80%.

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