"Утро": москвичам рассказали о погоде 6 апреля

В среду, 6 апреля, в столичном регионе ожидается переменная облачность. Атмосферное давление составит 737 миллиметров ртутного столба.

Согласно прогнозам синоптиков, ветер будет дуть со скоростью до 13 метров в секунду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.