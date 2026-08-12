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12 августа, 09:45

Общество

"Миллион вопросов": нефролог рассказал, чем грозят проблемы с почками

"Миллион вопросов": нефролог рассказал, чем грозят проблемы с почками

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Правда ли, что привычка пить много кофе или увлекаться белковыми диетами медленно убивает почки? И опасно ли купаться в холодных водоемах летом?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответил заведующий нефрологическим отделением 52-й больницы Владимир Виноградов.

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