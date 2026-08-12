"Миллион вопросов": нефролог рассказал, чем грозят проблемы с почками

Почему утренние отеки – это повод бежать к врачу, а не менять подушку? Как жара и обезвоживание провоцируют движение камней?

Правда ли, что привычка пить много кофе или увлекаться белковыми диетами медленно убивает почки? И опасно ли купаться в холодных водоемах летом?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответил заведующий нефрологическим отделением 52-й больницы Владимир Виноградов.