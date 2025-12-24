"Вопрос спорный": стоит ли баловать детей дорогими подарками

Девочка устроила родителям скандал из-за того, что ей подарили смартфон не того цвета. По статистике, современные дети часто мечтают о дорогих презентах: на первом месте среди их желаний – деньги, на втором – недвижимость.

Стоит ли потакать капризам и дарить детям дорогие подарки? Или лучше выбирать полезные, развивающие варианты? Как найти грань между проявлением любви и избалованностью? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.