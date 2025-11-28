28 ноября, 19:00Общество
"Вопрос спорный": в ГД предложили вернуть перевод часов на летнее и зимнее время
В Госдуме предложили вернуться к сезонному переводу времени. Согласно инициативе, это улучшит здоровье граждан за счет пробуждения в более светлое время суток, увеличит световой день на 200 часов за сезон и позволит экономить электроэнергию.
Противники указывают на негативное влияние на самочувствие и возможные сложности для логистики и сельского хозяйства.
