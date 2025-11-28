"Вопрос спорный": в ГД предложили вернуть перевод часов на летнее и зимнее время

В Госдуме предложили вернуться к сезонному переводу времени. Согласно инициативе, это улучшит здоровье граждан за счет пробуждения в более светлое время суток, увеличит световой день на 200 часов за сезон и позволит экономить электроэнергию.

Противники указывают на негативное влияние на самочувствие и возможные сложности для логистики и сельского хозяйства.

Стоит ли менять привычный режим и возвращаться к практике перевода часов? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.