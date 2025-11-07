Форма поиска по сайту

07 ноября, 19:00

Политика

"Вопрос спорный": сервис для проверки нянь предложили создать на "Госуслугах"

В Госдуме предложили создать на "Госуслугах" сервис для проверки нянь. С помощью него можно будет не только найти информацию о наличии у соискателя судимости, но и проверить его медицинские справки.

Поможет ли такая база защитить от няни-тирана? Кто гарантирует точность данных в сервисе? Где грань между собственной безопасностью и вторжением в частную жизнь домашнего помощника?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

