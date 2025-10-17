"Вопрос спорный": зоозащитники призвали закрыть игровую комнату с мальтипу в ТЦ Москвы

В центре скандала оказалась игровая комната в одном их торговых центров Москвы, где разместили щенков породы мальтипу. Желающих их потискать всегда много. Из-за постоянного внимания, как говорят зоозащитники, собаки выглядят изможденными. Они призывают закрыть заведение, хотя владельцы утверждают, что работают в рамках закона.

Почему контактные зоопарки вызывают интерес у посетителей? Всегда ли развлечение для людей становится мучением для животных?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.