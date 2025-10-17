Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 октября, 19:00

Общество

"Вопрос спорный": зоозащитники призвали закрыть игровую комнату с мальтипу в ТЦ Москвы

"Вопрос спорный": зоозащитники призвали закрыть игровую комнату с мальтипу в ТЦ Москвы

Ветеринар рассказал, в каких случаях животное могут травмировать на груминге

Владелица подмосковного груминг-салона ответила на обвинения в жестокости к собаке

"Активные граждане" выберут имя дельфиненку, который родился в "Москвариуме"

Хозяин двух сбежавших попугаев в Москве отказался забирать птиц домой

Ветеринары предупредили, что частые ласки негативно сказываются на здоровье питомца

Британка заявила, что собаки спасли ей жизнь, почуяв бешенство

Количество медведей в Подмосковье увеличилось в 5 раз

Собаку травмировали на груминге в Котельниках

Москвичке выписали штраф за то, что ее собака сходила в туалет во дворе

В центре скандала оказалась игровая комната в одном их торговых центров Москвы, где разместили щенков породы мальтипу. Желающих их потискать всегда много. Из-за постоянного внимания, как говорят зоозащитники, собаки выглядят изможденными. Они призывают закрыть заведение, хотя владельцы утверждают, что работают в рамках закона.

Почему контактные зоопарки вызывают интерес у посетителей? Всегда ли развлечение для людей становится мучением для животных?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Вопрос спорный
животныеобществогородвидеоЛеонид Закошанский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика