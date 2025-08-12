"Вопрос спорный": эксперты обсудили, нужно ли отменять домашнее задание для школьников

В ГД предложили отменить домашнее задание для школьников. По словам председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, дети так сильно перегружены, что делают уроки при помощью нейросетей.

Но с отменой домашнего задания согласны далеко не все. Педагоги из Запорожской области, Перми и Нальчика считают это частью учебного процесса. Поэтому без заданий будет трудно освоить материал.

Почти 80% родителей признались, что они делают уроки с ребенком. Почти треть выполняют задания на постоянной основе, а 37% лишь при необходимости. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

